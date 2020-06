Pour la fête des pères, Laeticia Hallyday a célébré le sien, André Boudou, son compte Instagram ce dimanche 21 juin. Un message dans lequel elle adresse une pensée à Johnny.

« Bonne fête à tous les merveilleux papas et au mien tout particulièrement. » En ce dimanche 21 juin de fête des pères, Laeticia Hallyday n’a évidemment pas oublié le sien, André Boudou qu’elle tient à célébrer « pour son amour et sa présence qui ont été d’une aide salutaire depuis le départ » de son mari, Johnny Hallyday. En guise de cadeau, cette magnifique déclaration d’amour sur les réseaux sociaux accompagnée d’une photo où la jeune Laeticia apparaît debout dans une robe rose tenue par les bras de son papa. Rose, cela ne l’a justement pas toujours été avec l’homme d’affaires qu’est son père. Le jour de l’enterrement de Johnny Hallyday, il y aurait eu une altercation entre André Boudou et le dernier manager du rockeur, Sébastien Farran.

Plus récemment, en avril 2019, il aurait été choqué que sa fille ne l’appelle pas après sa crise cardiaque. Des bisbilles qui appartiennent au passé. « Il m’a expliqué qu’il avait repris en main les affaires de Laeticia », expliquait le journaliste Gilles Lhote à Paris Match en janvier dernier. Certains estiment même qu’il serait à l’origine de la main tendue à David Hallyday et Laura Smet. « André est alors très présent dans sa vie. Il l’appelle sans cesse sur son portable pour lui poser des questions. Laeticia semble sous hypnose, elle n’est plus elle-même. Au fond, elle a besoin de ça, d’un homme qui impose sa volonté », révélait une proche dans les colonnes du magazine. Une enfant de 45 ans ravie que la hache de guerre soit enterrée avec son père.

« Je t’aime fort papa et merci »

« Merci papa pour cette bienveillance, ce goût de la vérité, ce désir de parler le langage du cœur malgré tout, contre tout, entouré de tant d’amour de tendresse de paix, c’est ce qui nous unit et qui nous rassemble », écrit pour la fête des pères Laeticia Hallyday sur son compte Instagram. « Je t’aime fort papa et merci ! », écrit la veuve de Johnny Hallyday qui n’oublie pas de célébrer le père de ses filles Jade et Joy. « À mon étoile qui me manque plus que tout au monde « , conclut celle qui a toujours une pensée pour le chanteur disparu en 2017, même si elle file désormais le parfait amour avec Pascal Balland.

Bonjourdakar

L’article PHOTO – Laeticia Hallyday remercie son « merveilleux papa » André Boudou avec un beau souvenir est apparu en premier sur Snap221.info.