De retour à Paris après trois mois de confinement à Los Angeles, Laeticia Hallyday retrouve le sourire auprès de ses proches. Ce mardi 23 juin, la maman de Jade et Joy s’est d’ailleurs saisie de son compte Instagram pour faire une jolie déclaration d’amour… à un autre homme que Pascal Balland !

Ce jeudi 18 juin, après des semaines passées loin de son cher et tendre, Laeticia Hallyday a fait son grand retour à Paris. Ni une ni deux, la jeune femme s’est empressée de retrouver son chéri, Pascal Balland. Pourtant, c’est à un autre homme qu’elle a déclaré sa flamme ce mardi 23 juin. Sur son compte Instagram, la maman de Jade et Joy est en effet apparue tout sourire aux côtés de son plus fidèle ami, Emmanuel-Philibert de Savoie.

« Joyeux anniversaire à mon frère d’une autre mère et dur à cuire préféré« , a écrit Laeticia en anglais en légende d’une vidéo où ils apparaissent tous les deux, rigolant dans une voiture conduite par l’époux de Clotilde Coureau. Visiblement aux anges d’avoir retrouvé celui qu’elle considère comme un véritable « confident » et « amour« , elle poursuit : « Tu es le parfait gentleman des temps modernes en toute circonstance. On t’admire tous énormément« .

Une amitié de plus de vingt ans

Le prince de Venise et de Piémont, qui passe beaucoup de temps outre-Atlantique pour ses affaires, ne manque jamais une occasion de rendre visite à Laeticia et ses filles.Ami intime du couple Hallyday depuis la fin des années 1990, Emmanuel-Philibert de Savoie a été l’un des rares à ne pas tourner le dos à la veuve de Johnny. Le 18 mars dernier, malgré la distance qui les séparait alors, il n’avait d’ailleurs pas oublié de lui souhaiter son anniversaire. Une attention qui avait apporté un peu de réconfort à Laeticia, confinée à des milliers kilomètres de ses proches, et de son chéri.

