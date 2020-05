Marion Bartoli est enceinte ! La championne de tennis a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram le 28 mai. Une belle revanche pour la jeune femme de 35 ans qui a traversé bien des épreuves ces dernières années.

C’est une véritable renaissance pour la championne de tennis Marion Bartoli. La sportive a annoncé le 28 mai sur son compte Instagram qu’elle était enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari le footballeur belge Yahya Boumediene. « C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotion que nous vous annonçons la venue prochaine de notre bébé. Nous avons hâte d’être parents et d’être 3 dans la famille Bartoli–Boumediene« , confie la sportive en légende d’un cliché où elle affiche déjà un petit ventre rond.

Cette grossesse vient couronner la très belle histoire d’amour de Marion Bartoli avec son compagnon depuis un an. Une revanche pour la tenniswoman qui a traversé bien des épreuves ces dernières années. En 2016, Marion Bartoli révélait avoir perdu plus de 30 kilos en un an. Les clichés de la jeune femme, visiblement très éprouvée, étaient plus qu’inquiétants. Le mystère a longtemps plané sur les raisons de cet amaigrissement spectaculaire, Marion Bartoli évoquait alors un virus contracté en Inde.

Dans son livre intitulé Renaissance, paru en 2019 chez Flammarion, la championne expliquait avoir été victime d’un pervers narcissique. Une relation destructrice qui avait bien failli la tuer, la précipitant dans les affres de l’anorexie. « Lorsque j’ai quitté ma relation avec son ancien compagnon, j’étais à 52 kilos. C’est un poids qui est beaucoup trop bas pour moi. Je n’ai pas la morphologie », confiait la joueuse de tennis à nos confrères de Brut il y a quelques jours.

« J’avais entamé ce processus d’anorexie pour qu’il arrête de me dire tous les jours que j’étais trop grosse et trop grasse. », expliquait-t-elle. Déjà fragilisée, Marion Bartoli, voit son état se dégrader après avoir été piquée par un moustique lors d’un voyage : « J’ai fait 15 jours à 40 de fièvre. Je n’ai pas pu m’alimenter pendant 15 jours, donc j’ai perdu trois kilos. Je suis descendue à 49, et à ce moment-là ça a été une spirale infernale ». Une spirale dont elle est heureusement parvenue à se sortir avec courage. Enfin heureuse et épanouie, bientôt maman, l’avenir s’annonce radieux.

