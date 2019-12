Notre confrère Seydina Abba Gueye ne fait plus parti du personnel de la Radio de Dj Boubs et Cie. En effet, le journaliste a rendu sa démission au directeur général de E-media Invest, Mamoudou Ibra Kane. A travers sa page Facebook, Seydina Abba, a exprimé toute sa gratitude en l’endroit du personnel de la radio mais aussi et surtout a ses fidèles auditeurs.

Voici son poste sur le réseau social.

“En octobre 2018 l’aventure sur iradio commençait, un peu plus d’un an après, elle s’arrête pour moi. Et d’autres projets se profilent à l’horizon.

Merci aux auditeurs pour leur fidélité,

Merci à la Direction Générale pour la confiance constante,

Merci à mes collègues pour leur amitié, leur solidarité et leur professionnalisme.

Yalna jamm yaggue ci barké Rassoulilah SAWS

#Alhamdoulilah

#Jeureujeufé_Serigne_Touba“