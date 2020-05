Seul le travail paie. Un adage que ne contredit pas Modou Lô. Car lorsqu’on regarde cette image, l’on voit un Modou Lô avec une petite qui reste à désirer avec une taille que l’on peut juger petite. Et de nos jours, l’on voit un Rock qui a battu les lutteurs de sa générations et ses aînés jusqu’à devenir détenteur de la couronne avec une taille présentement bien bâtie capable de terrasser tout adversaire qui sera devant lui. Comme il l’a tantôt dit, il conseille à ses jeunes frères de bien travailler, respecter les entraînements et les consignes de leurs parents surtout. Une référence pour les lutteurs de la jeune génération qui lorgnent le titre de Roi des arènes.

Lutte TV

Lutte TV

L’article Photo – Modou Lô, un exemple pour les jeunes lutteurs est apparu en premier sur Snap221.info.