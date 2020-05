Sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani, actuellement enceinte de plus de huit mois, a posté un cliché en petite tenue et n’hésite pas à faire un point sur son changement physique au cours de cette grossesse. Vergetures et ventre bien rond, la jeune femme joue franc jeu.

Rachel Legrain-Trapani entame la dernière ligne droite de sa grossesse. La jeune femme de 31 ans attend actuellement son deuxième enfant, son premier avec son chéri Valentin Léonard, et elle n’a pas hésité à partager chaque étape de cette jolie période avec les internautes. Sur son compte Instagram, la chroniqueuse de Touche pas à mon people et ancienne Miss France a d’ailleurs joué la transparence ce vendredi 15 mai 2020 en se confiant en légende d’une photo en petite tenue.

Celle qui est déjà maman de Gianni, né de son histoire d’amour avec le footballeur Aurélien Capoue, s’est dite « prête à exploser« , avant de faire un point sur son physique à plus de huit mois de grossesse. Rachel Legrain-Trapani a noté : « J’avais oublié comment le corps pouvait changer pendant la grossesse! Mon petit haricot a bien poussé! Il est devenu un petit bébé bientôt prêt à sortir… c’est magique« .

« Je découvre des nouvelles vergetures… »

A quelques jours de son accouchement, la jolie brune en a profité pour interroger les autres futures mamans. « Et vous les futures mamans, comment vivez vous ce changement de votre corps? » a-t-elle noté. Et d’évoquer ses vergetures : « Vous avez été nombreuses à me demander ce que j’utilise comme crème contre les vergetures, j’en ai eu lors de ma première grossesse donc je ne sais pas si ce sont les mêmes qui se voient d’avantage avec le ventre qui s’arrondit ou alors de nouvelles.«

Toujours est-il qu’alors qu’elle s’apprête à donner naissance à son deuxième garçon, Rachel Legrain-Trapani semble être plus comblée que jamais et c’est un bonheur qui fait plaisir à voir.