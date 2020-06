Gris 2 est prêt à tout pour remettre les pendules à l’heure après sa cuisante défaite contre Reug Reug, le fassois est à bout dans les entraînements pour battre Abdou Diouf. Et pour ce faire, le poulain de Tapha Guèye travaille avec efficacité et sans relâche pour être physiquement prêt. Pour rappel, leur combat se tenir cette saison. Mais à cause de la maladie Coronavirus, il est suspendu à une date ultérieure.

