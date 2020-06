Touba et Tivavouane liés à jamais ! Leurs fils aussi… comme le furent leurs ancêtres Serigne Touba et Hadj Malick Sy. Par des photos qui fixent leur amour réciproque plus qu’elles ne le font de leurs images, ils restent pour de bon collés les uns aux autres… Pour de bon, ils se chérissent, se contemplent, s’enlassent. Leur rencontre est toujours spirituellement remplie et profondément nourrie.

Sur cette photo que propose Dakaractu, l’on voit allègrement s’amadouer Serigne Pape Malick Sy, Serigne Abdou Fatah Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Aliou Mbacké Gaïndé Fatma. Aujourd’hui, ils sont tous partis.

Ce jeudi 25 juin 2020, le Sénégal s’est réveillé dans la douleur en apprenant que Serigne Pape Malick Sy a tiré sa révérence.

Avant lui, le 12 août 2017, Serigne Abdou Fatah Mbacké Gaïndé Fatma s’en allait. Et pourtant, Touba n’avait pas encore digéré, en son temps, le rappel à Dieu le 15 juin 2017 de l’autre personnage sur la photo : Serigne Aliou Mbacké Gaïndé Fatma.