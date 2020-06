Alessandra Sublet a passé le confinement avec son ex-compagnon, Clément Miserez. Pendant ces longues semaines de collocation, la présentatrice télé a fait encore quelques dégâts !

Bien qu’elle ait retrouvé l’amour dans les bras d’un nouveau « chéri », Alessandra Sublet était confinée chez elle avec son ex-compagnon, le producteur Clément Miserez et leurs deux enfants, Charlie, 7 ans, et Alphonse, 5 ans. L’occasion pour les deux ex, qui s’entendent à merveille, de vivre de sacrés moments de rigolade. Ce fût notamment le cas quand Alessandra Sublet a renversé une jolie tarte au citron. « Une ex-femme très très adroite! Vive la Tatin citron Sublet », a commenté l’ex-mari d’Alessandra Sublet, toujours surpris par son petit côté maladroit.

Des moments cocasses qui auront très certainement réussi à leur faire oublier l’atmosphère anxiogène du moment. Mais ce confinement commun n’a pas manqué d’attiser la curiosité des internautes. Alessandra Sublet qui s’est prêtée à une discussion avec Jarry diffusée en live sur Instagram le dimanche 22 mars dernier a répondu à ceux qui pensent qu’elle tente de recoller les morceaux avec son ex-compagnon par la négative. Néanmoins, un mois plus tard, Alessandra Sublet avait fait le choix d’appeler son ex-mari à la rescousse lors de son passage dans Qui veut gagner des millions ?

« Appel à un ami »

L’animatrice de C’est Canteloup tentait alors de remporter le maximum d’argent pour la fondation Hôpitaux de France – Hôpitaux de Paris. Une question l’avait mise en difficulté : celle de donner le nom de l’huile essentielle à appliquer sur les tempes pour soulager les maux de tête. Elle décide alors d’utiliser son joker et d’« appeler un ami ». On retrouve alors le producteur de cinéma, un étage en dessous d’elle, en train de décrocher son téléphone pour l’aider. « Crie par la fenêtre, ouvre le Velux », lui conseille Camille Combal, hilare.

Bonjourdakar

L’article PHOTO – « Très très adroite » : l’ex-mari d’Alessandra Sublet se moque d’elle après un loupé est apparu en premier sur Snap221.info.