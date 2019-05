Photo : une marocaine traitée de singe et insultée pour avoir épousé un sénégalais

La xénophobie a encore de beaux jours devant-elle, dans certaines partie du monde et même sur notre propre continent. Mariée à un Sénégalais, cette Marocaine a été traitée de singe par sa propre famille et ses amis. Selon le site Maghreb online, repris par le quotidien Les Echos, certains invités ont boycotté la cérémonie du mariage. Le site de noter que, déjà en plein mariage, certains invités ne se sont pas gênés pour faire des commentaires désobligeants sur le couple.

Et quand la bonne dame a publié les photos de son mariage sur sa page Facebook, ce fut pire pour elle. « Comment peux-tu être fière d’être mariée à un noir ? T’es la honte du Maroc… », a commenté une de ses amies. Et une autre de tirer plus fort, « étant donné que tu as choisi de te marier à un singe, t’es devenue singe aussi, et nous les Marocains ne sommes pas des singes », dit-elle. Tandis que d’autres se demandaient comment pouvait-elle dormir avec un noir dans un même lit.