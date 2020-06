Sur Instagram, Vanessa Demouy a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés : son fils Solal, 17 ans, commence peu à peu à prendre son envol. L’adolescent s’apprête à débuter son premier job d’été.

Solal Lellouche, le fils de Vanessa Demouy commence peu à peu à devenir un homme. À 17 ans, l’adolescent s’apprête à rentrer sur le marché du travail. « Aujourd’hui tu démarres ton 1er job d été… ça y est , tu t’envoles … je suis fière de toi …. je pense fort fort à toi @solal_lellouche !!!! #mumandson #proud », a commenté la jeune maman en légende d’un adorable cliché sur lequel elle s’affiche aux côtés de sa progéniture. Aucun détail n’a fuité sur la nature de ce petit boulot.

Si elle semble totalement prête à voir son fils prendre son envol, Vanessa Demouy n’en demeure pas moins une maman inquiète pour son fils qui souhaite se lancer dans le milieu artistique, comme sa maman, actrice dans Demain nous appartient. Dans les colonnes de Télé Star, la comédienne s’est confiée sur ses quelques inquiétudes. « Il est en internat à Paris. Récemment, il nous a fait part de son envie de se lancer dans le métier », explique-t-elle.

« J’ai décidé de lui faire confiance »

Son fils se demande encore s’il souhaite être « derrière ou devant la caméra » mais « la passion est bien là », juge-t-elle. Malgré ses craintes, Vanessa Demouy est prête à laisser son fils faire ses propres choix. « J’ai décidé de lui faire le même cadeau que mes parents m’avaient fait, c’est-à-dire de lui faire confiance ». Afin de faire son choix, l’adolescent se rend quand il le peut sur les plateaux de tournage voir sa maman même si ses parents, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche ont fait en sorte de le tenir le plus possible à l’écart du show business.

