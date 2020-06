Moment de tendresse. Le 28 mai dernier, Yelena Noah, la fille de Yannick Noah, a partagé sur Instagram un selfie avec son fils Nohea.

Chez les Noah, on a l’esprit de famille. La fille de l’ancien champion de tennis, devenu chanteur a succès, ne fait pas exception à la règle. Le 28 mai dernier, Yelena Noah a publié une photo avec son fils, le petit Nohea. Un cliché attendrissant que la jeune maman a accompagné d’un petit texte : « Temps étranges. Sur tellement d’aspect, écrit-elle Je me sens bénie de partager l’espace avec ce petit être et de pouvoir s’échapper dans cet endroit magique. On vous envoie de l’amour« . Entre la pandémie de covid-19 qui continue de faire des victimes et le meurtre de George Floyd qui a secoué la planète, Yelena Noah veut envoyer de bonnes ondes.

Derrière la mère et son fils, on peut distinguer un paysage paradisiaque d’Hawaï où elle s’est installée après avoir vécu à New-York pendant plusieurs années. C’est là-bas qu’elle avait donné naissance en 2017 à Nohea, issu de son union avec un styliste, M’Bianda Nelson. Depuis, ils sont tous les deux séparés.

Yelena Noah : proche de ses frères et soeurs

Yelena Noah est le deuxième enfant qu’a eu Yannick Noah avec sa première épouse, l’ancien mannequin et Miss Suède 78, Cecilia Rodhe. En tout, l’ancien sportif se mariera trois fois, faisant de lui le père d’une famille recomposée de cinq enfants. Des demis-frères et soeurs qui savent se montrer unis. Sur le profil Instagram de Yelena, on avait pu les voir prendre la pose en 2017, un cliché accompagné d’une touchant légende : «Un seul sang. Si fière et honorée de vivre cette vie avec ces incroyables êtres à mes côtés. Merci Papa et nos mamans».

