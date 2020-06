Le mariage est défini usuellement comme étant l’union légitime d’un homme et d’une femme et, plus récemment, comme « une union légitime entre deux personnes qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble ».

Halima Touré, n’est plus un coeur à prendre. Elle a rejoint la cour des grands. Cette beauté divine est devenue Madame Sarre, apprend DakarLeaks. Halima est la petite soeur de Seynabou Touré, alias Miss dans la série « Wiri Wiri ».

