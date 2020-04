Pour les 15 ans de sa fille Annily, Alizée a dévoilé sur Instagram 15 clichés de l’adolescente, et lui a adressé un message tendre.

Alizée est une maman comblée. Si, pendant des années, la chanteuse de 35 ans a tout fait pour cacher aux yeux du public sa fille Annily, il semble désormais qu’elle ait changé d’avis. L’interprète de Moi… Lolita a dévoilé en story Instagram 15 clichés inédits de son aînée qui fête ses 15 ans, ce 28 avril 2020. Et pour accompagner le tout, l’ancienne protégée de Mylène Farmer s’est adressée directement à l’adolescente dans un joli message publié sur le réseau social. « À toi. À la façon que tu as d’être belle. À la façon que tu as d’être à moi. À tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi. À la petite fille que tu étais. À celle que tu es encore souvent… HAPPY 15 ma badou », a écrit celle qui est également maman d’une petite Maggy, née de ses amours avec le danseur Grégoire Lyonnet.

Annily a bien grandi, puisque l’adolescente est déjà une star d’Instagram avec ses quelques 38 600 abonnés. La jeune fille – son père est Jérémy Chatelain, notamment connu pour sa participation à la deuxième saison de la Star Academy – n’hésite pas à dévoiler régulièrement des photographies d’elle sur le réseau social. Et semble déjà très proche de sa petite soeur Maggy. Une jolie famille.