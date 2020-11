Photos: Eva channel, le modèle photo que les sénégalais aiment

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Les sénégalaises ont la côte sur les réseaux notamment sur Instagram. Eva Channel DIOP, plus connue sous le speudo

Eva Channel, est un modèle photo dont la beauté et la noirceur d’ébène se passent de commentaire. Avec ses formes et son visage angélique, elle enchante plus d’un internaute sénégalais.