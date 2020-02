PUBLICITÉ

Iba le fils de Aly Ngouille Ndiaye n’est plus le jeunot que l’on voyait sur les réseaux sociaux avec ses louboutins. Maintenant il affiche un style plus mature mais surtout est toujours très bien accompagné. Comme on peut le voir sur ces photos il est accompagné d’une belle demoiselle qui n’a rien à envier aux miss du monde.

PUBLICITÉ