Bien plus qu’une rumeur cette fois…

Ce seraient la publication sur leurs différents comptes Instagram qui tendrait à confirmer la nouvelle. Si sur son compte la superstar montrait fièrement la main de sa dulcinée avec une magnifique alliance à l’annulaire, on pouvait voir la même photo sur le compte de Chioma avec cette légende cependant, « Je t’aime @davidoofficial ». Une histoire qui se concrétisait et se formalisait enfin…Car tumultueuse avait été leur relation.

Davido, 27 ans et Chioma, 24 ans se seraient rencontrés sur les bancs de la ‘’Babcook University’’ une université confessionnelle située à Ibadan. Une histoire qui daterait donc de longtemps, puisqu’antérieure aux deux enfants que la star aura plus tard avec deux femmes différentes. Après un passage à vide de quelques années les deux amoureux se retrouvaient, lui devenu un artiste chanteur et elle un chef cuisinier.

Mais En octobre dernier, l’histoire aurait pu s’arrêter là puisque Chioma, rapporte la presse nigériane, aurait décidé de mettre fin à leurs relations évoquant la trop grande frivolité de la star.

Le fait est que, Chioma Avril Rowland serait la seule femme pour laquelle Davido aurait publiquement déclaré son amour. N’hésitant pas poster de multiples photos d’eux et lui faisant des cadeaux fastueux, dont de réguliers voyages exotiques et pour son 23 ème anniversaire ; une porche ‘’Cayenne’’ de plusieurs millions de Nairas.