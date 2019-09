Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, Mansour Faye, frère de la première dame et la députée Aminata Gueye se sont mariés dans la plus grande discrétion.

Selon nos informations l’union entre le maire de Saint-Louis et la native de la même ville a été scellée en présence de quelques amis et proches du couple.

Galsen221 souhaite un heureux ménage aux deux tourtereaux…