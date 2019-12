Ouverture ce Samedi à Abuja de la 56ème session ordinaire de la CEDEAO. Le Pr Macky Sall y a pris part en présence de ses homologues et des invités spéciaux : l’ancien président de la République fédérale du Nigeria le général Gowon le président de la Bad M Adessina et le représentant du Sg de l’ONU en Afrique de l Ouest Dr Mohamed Ibn Chambas.

La conférence des chefs d’état et de gouvernement de l’espace a examiné plusieurs points dont la sécurité sous régionale la lutte contre le terrorisme l’intégration économique et la consolidation démocratique dans les pays de la communauté.

A l’issue des travaux les chefs d État et de gouvernement ont fait des recommandations à la commission et vue de l’amélioration de ses procédures et de l’optimisation de son fonctionnement

Par ailleurs les chefs d’Etat et de gouvernement ont pris d’importantes décisions relatives notamment au mécanisme de financement de la lutte contre l’extrémisme à la consolidation de l’intégration économique et à la feuille de route vers la monnaie de la Cedeao

Faites défiler vers le bas pour le prochain article