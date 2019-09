Trois soldats sénégalais sont morts et un autre blessé dans le crash d’un hélicoptère à Bouar, en République Centrafricaine (RCA).L’appareil de type MI 35 a fait un crash lors de son atterrissage dans cette ville située dans l’ouest de la RCA, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).La Dirpa, porte-parole des armées sénégalaises, affirme que l’hélicoptère revenait d’une « mission opérationnelle » effectuée pour les Nations unies dans le cadre du « soutien à la paix » en République Centrafricaine.Le communiqué annonce que « l’état-major général des armées est en contact permanent avec les autorités [des Nations unies] en vue de l’évacuation du blessé et du rapatriement des dépouilles ».Voici les visages des soldats décédés.