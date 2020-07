19e sacre pour Liverpool qui a reçu aujourd’hui son trophée de champion d’Angleterre 2019-2020.

« Je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre de toucher le trophée » répétait Sadio Mané dans son Live Instagram. L’attente est terminée, les Reds ont reçu et soulevé leur trophée ce 22 juillet 2020.

