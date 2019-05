Photos: M. Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens a présidé la première réunion de coordination de son département

La première réunion de Coordination du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens (MTTA) s’est tenu ce mercredi 15 mai 2019, sous la présidence de M. Alioune SARR, dans l’annexe du département sis au niveau

de la plateforme aéroportuaire de Diass.

Pour cette première séance, M. Alioune SARR a tenu à préciser un certain nombre de points sur la méthodologie de la réunion de coordination. Et l’un des points saillants est la désignation de manière tournante d’un porte-parole

du jour pour s’adresser à la presse et la rédaction d’un communiqué sanctionnant la réunion.

Pour la séance du jour, il a été question de :

– La validation de la feuille de route du ministère ;

– La validation des termes de référence de l’étude portant sur la

réorganisation du secteur du Tourisme et des Transports aériens ;

– Autres points de coordination des structures.

De la feuille de route du ministère, il en est ressorti 05 cinq orientations

majeures, déclinées en 45 actions réalisables dans les 100 prochains jours. Il

s’agit précisément :

1. Du cadre réglementaire et institutionnel ;

2. De la sécurité et la qualité de l’offre de l’AIBD et des aéroports

secondaires ;

3. Des capacités de pilotages et d’encadrement du MTTA ;

4. De la promotion de la destination Sénégal ;

5. De l’investissement touristique.

Dans le même sillage, la coordination a partagé sur la réorganisation du

secteur du tourisme et des transports aériens sur le plan stratégique et

opérationnel.

Il s’agira de repositionner le Sénégal en tant que Hub aérien et Destination

touristique de référence au niveau africain et mondial comme définit dans la

politique stratégique du Sénégal qui est le Plan Sénégal Emergent (PSE).