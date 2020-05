Philippe Lellouche a révélé sur Europe 1 avoir été contaminé par le coronavirus. Et il n’est pas le seul : il semblerait que l’épidémie n’ait pas épargné sa famille, et notamment sa compagne Vanessa Boisjean.

Anonymes ou stars, même combat, l’épidémie de coronavirus n’épargne personne. Sur Europe 1 ce mardi 19 mai, Philippe Lellouche a expliqué qu’il avait été contaminé par le virus et fait part de son expérience. Il a attrapé une forme du Covid-19 « très light », « une espèce de pseudo rhume même pas (…) un truc ridicule » a-t-il précisé. Mais Philippe Lellouche n’est le seul a avoir été touché, puisque l’acteur a précisé qu’il avait contaminé toute sa famille et ce, pendant « deux semaines« .

Pas de doute, sa compagne Vanessa Boisjean, maquilleuse et coiffeuse pour le cinéma et la télévision, a donc été également contaminée. Les deux amoureux se sont rencontrés en 2017. Un an plus tard, ils décidaient d’officialiser leur relation. En juillet 2018, ils ont accueilli dans leur vie une petite fille. Sur son compte Instagram, Vanessa Boisjean a posté quelques clichés de son quotidien confiné, et notamment celui, très chargé, d’une mère de famille. La compagne de Philippe Lellouche poste également de craquants clichés de leur jolie petite fille. Dans le train, avec un petit livre ou en plein atelier coloriage.

Philippe Lellouche, père de quatre enfants

A noter que Philippe Lellouche est aussi père de trois autres enfants, nés de ses précédentes relations. Sharlie et Solal, fruits de son union avec Vanessa Demouy, mais aussi un jeune Sam né en 1995, qui a fait ses premiers pas d’acteur dans le film de son oncle, Gilles Lellouche, Le grand bain, sorti en 2018.

Bonjourdakar

L’article PHOTOS – Philippe Lellouche : qui est sa compagne, Vanessa Boisjean ? est apparu en premier sur Snap221.info.