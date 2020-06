/* custom css */

Et de trois pour Queen Biz ! Senego a appris via Facebook que la chanteuse est pour la troisième fois distinguée grâce à son art.

Distinction

Encore un prix pour Queen Biz. Sans tintamarre ni trompette, la chanteuse rafle les plus prestigieux prix. Après être distinguée comme meilleur artiste et la plus stylée de l’année 2019 , l’interprète de “Damay dem” figure parmi les 50 personnalités les plus influentes en Afrique de l’Ouest, selon Influence Magazine.

Remise de prix

Lors de la cérémonie de remise de prix qui s’est déroulée au Grand Théâtre, Queen Biz a montré aux organisateurs qu’elle a du mérite pour ce prix.

