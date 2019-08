Décédé, Dj Arafat n’a seulement pas laissé une brillante carrière à mis parcours derrière lui. La star ivoirienne a également laissé derrière lui des veuves et des enfants.

Le flou persistait sur sa vie privée jusqu’à ce que le roi de la chine lève lui aussi un coin de voile le 4 août 2016. Sur son compte officiel Facebook, DJ Arafat écrivait à propos de ses enfants : « Voici mes seuls et vrais enfants pour l’instant et je les aime de tout mon cœur ». En plus de Mael Houon, Lachoina Houon, Ezekiel Houon, Owen Houon.

La fratrie s’est agrandie par la suite avec la naissance de sa seconde fille Rafna Houon. Portant ainsi, le nombre des enfants de Dj Arafat à cinq enfants de mères différentes.

Derrière ses attitudes de dur à cuir, Arafat DJ décédé le lundi 12 août 2019 à Abidjan, des suites d’un accident de moto, était un père attentionné, généreux avec ses enfants. Il éprouvait un grand plaisir à les présenter.