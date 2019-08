L’actrice de Nollywood, Toyin Abraham, a récemment fait trembler Internet avec l’annonce de son mariage avec l’acteur Kolawole Ajeyemi – Le nouveau couple a de nouveau surpris les fans avec l’annonce de la naissance de leur nouveau fils ainsi que de l’acquisition de leur nouvelle maison – Le nouveau père fier partage maintenant plus de photos de maternité de sa femme pour la plus grande joie des fans. Certaines personnes disent que si vous voulez que quelque chose dure, gardez-le sous enveloppe pour le protéger des yeux mauvais. Eh bien, il semble que l’actrice de Nollywood, Toyin Abraham, ait reçu le mémo en veillant à cacher les nouvelles de sa grossesse et de son mariage aux fans curieux jusqu’à bien plus tard. Rappelons que l’actrice n’a pas toujours été chanceuse en amour puisque son premier mariage avec un acteur, Adeniyi Johnson, a fait des vagues lors de plusieurs discussions sur les médias sociaux.