Il s’agit de Opray Winfrey, âgée de 65 ans, elle est une milliardaire autonome avec une fortune nette de 2,7 milliards de dollars . Pourtant, elle a surmonté une enfance difficile, à l’age de 20 ans, elle occupait un poste de journaliste, mais elle a été licenciée pour avoir été trop émue par les reportages qu’elle racontait. Finalement, elle a créé l’un des talk-shows les plus populaires connus aujourd’hui sous le nom de The Oprah Winfrey Show, en 1986.

Oprah Winfrey a transformé son talk-show à succès en un empire des médias et des affaires. Winfrey a Réinvestis les bénéfices de son émission qui s’élèvent à environ 2 milliards de dollars, selon Forbes .

En 2011, elle lance la chaîne câblée OWN. Ses 25,5% du réseau représentent environ 75 millions de dollars.

En juin 2018, elle a signé un accord avec le service de streaming d’Apple afin de créer un contenu original comprenant un club de lecture, des documentaires et des séries télévisées.