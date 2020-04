Avouez que depuis que vous êtes confiné(e), vous prenez moins soin de vos pieds. Certes, ils ne sont plus enfermés dans des escarpins mais marcher pieds nus sur le plancher fait endurer un véritable calvaire à votre voûte plantaire. Soigner vos pieds secs est indispensable si vous voulez les avoir « tout beaux » après le déconfinement.

Pour prendre soin de ses pieds, on commence par deux exercices d’assouplissement :

Comment prendre soin de ses ongles de pied

Comment prendre soin de ses ongles de pied

Assise sur une chaise, posez une feuille de papier absorbant sur un sol dur et lisse et essayez de l'attraper avec vos orteils. Quand c'est fait, reposez la feuille par terre. Recommencez avec l'autre pied. Pour compliquer l'exercice, essayez ensuite avec une serviette en microfibres. Recommencez avec l'autre pied. Debout, faites rouler une balle de tennis sous un pied en appuyant, des orteils jusqu'au talon, plusieurs fois, sur toute la surface de la plante du pied (d'avant en arrière, d'arrière en avant, sur les côtés…). Pendant 1 minute, puis changez de pied. Puis placer la balle sous l'avant du pied et appuyer fermement pendant 3 à 5 secondes, en expirant profondément pour favoriser la relaxation. Recommencer sous le milieu du pied, puis sous l'arrière, jusqu'au talon.

Puis on s’accorde un peu de temps pour les baigner, les poncer, les gommer, les hydrater… On vous donne la marche à suivre dans ce diaporama.

Comment prendre soin de ses plantes de pieds 6 conseils pour des pieds en état de marche Bien choisir sa crème pour pieds secs

