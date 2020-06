“J’aime trop cette émission”

Pierre-Jean Chalençon est au cœur de la tourmente. Depuis quelques semaines, l’acheteur d’”Affaires conclue” n’en finit plus de faire polémique. Il a d’abord été épinglé par le conjoint de Michou qui l’accusait de mentir sur leur relation. Erwan Toularastel affirme que Pierre-Jean Chalençon n’était pas un proche de l’homme en bleu, mais qu’il était entré dans sa vie seulement quelques mois avant son décès. Puis il y a eu ce tweet sur Line Renaud qui a beaucoup fait parler. L’expert d’”Affaire conclue” avait twitté : “Tu le rejoins quand Johnny ?’ en réponse à la comédienne qui avait publié un message à la date anniversaire du rockeur. Puis il y a eu cette photo avec Dieudonné, personnage très controversé . C’est ce dernier écart qui l’a fait renoncer à “Affaire conclue”, trois ans après son arrivée dans l’émission.

Pierre-Jean Chalençon a fait part de sa décision à Jean-Marc Morandini. ‘Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités. Il m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c’était une faute, mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné’, explique-t-il. Mais devant l’ampleur prise par la polémique, l’expert a décider de tout arrêter. “J’ai décidé en accord avec la production d’Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui. J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J’aurai l’occasion de m’expliquer plus amplement, y compris sur mes projets dans les prochains jours.”

Il participera toutefois au prime-time de l’émission programmé le 7 juillet.

Par Mélanie C.