Décès tragique de George Flyod, Le racisme tue

Justice pour George Flyod

Le décès tragique de George Floyd a déclenché une explosion de colère aux États-Unis et des manifestations contre les brutalités policières dans plusieurs villes du pays: New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, ou encore la capitale Washington.

En Europe, partout l’indignation est à son comble. Le monde entier est horrifié, sidéré. En raison des mesures de restrictions dues au virus du Corona, il n’est pas possible de tenir une conférence au Parlement Européen. Nouus organisons cette semaine un webinaire, c’est-à-dire un séminaire en ligne pour témoigner notre solidarité aux Afro-Américains qui se battent pour le respect de leur dignité.

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.” disait Martin Luther King

Aujourd’hui encore, les slogans des manifestants Afro-Américains révèlent le désespoir et le malaise qui règnent au sein de la société américaine, mais la lutte contre le racisme continue.

„Notre couleur de peau n’est pas un crime» c‘est ce qu’on peut lire sur les pancartes que brandissent les manifestants. La couleur de la peau ne devrait pas pas être le symbole de la persécution de la communauté noire aux Etats-Unis et du racisme dans le reste du monde, y compris en Europe, au Canada, en Australie, en Chine, dans les Caraïbes dans le Pacifique, et ailleurs.

Alors que les protestations font rage en Amérique, nous ne devons pas ignorer le fait que la brutalité policière sévit ici aussi en Europe. Au cours de la période de confinement, des jeunes gens Noirs sont morts tués par la police en Belgique et en France.Depuis on a constaté une augmentation des agressions policières, en particulier à l’égard des minorités et communautés marginalisées.

« Black lives matter“ (la vie des Noirs compte)

Georges Flyod, un Afro-Américain de 46 ans est décédé lundi 25 mai 2020 à Minneapolis. « Je ne peux pas respirer« , a-t-il protesté alors qu’un policier l’immobilisait avec un genou sur la nuque. Le policier blanc Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de Flyod pendant de longues minutes, comme le montre la vidéo.

Chauvin a été arrêté vendredi et inculpé pour «homicide involontaire» et « „acte cruel et dangereux ayant causé la mort ».

La scène a été filmée et a suscité l’indignation dans le monde entier. Une fois de plus, un homme Noir innocent, a été assassiné par la police. Nous sommes furieux, impuissants et désespérés, comme l’ont dit et répété de nombreux Noirs, Africains*, Afro-Européens et Afro-Américains au cours des dernières semaines et décennies. Malgré les manifestations pacifiques, les pétitions et l’engagement politique de personnes de bonne volonté, la violence policière contre les Noirs continue.

Mon souhait pour la génération actuelle et surtout pour la communauté noire est que nous trouvions à nouveau la force de continuer, de poursuivre notre vie quotidienne, de continuer à croire en la justice et de lutter contre le racisme, qui est un poison qui ronge la société.

« J’ai fait le rêve qu’un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère.“

déclarait Martin Luther King le 28 août 1963.

Pourquoi le rêve du Dr Martin Luther King n’est-il pas devenu réalité après plus d’un demi-siècle? Quand est-ce que ce rêve se réalisera t-il?

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement Européen

