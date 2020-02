PUBLICITÉ

L’usurpation de fonction est devenue monnaie courante au sénégal. De faux gendarmes ont été arrêtés sur la voie publique par la police.Les mis en cause ,B,Samb et C.Guèye arrêtés au quartier Dalifort, étaient vêtus de treillis et avaient par devers eux deux armes à feu, une radio talkie-walkie, deux fausses cartes professionnelles de la gendarmerie. Il sont tombés au moment où ils menottaient un dealer. Une fois à la police, la personne qu’ils avaient menotté, a été identifiée sous le nom de A.Ba. Il expliquera que les faux gendarmes se sont présentés à lui comme des gendarmes en fonction à la brigade cynophile et ont procédé à son arrestation. Après quoi, souligne-t-ils, il lui ont réclamé 50.000 FCFA qu’il leur a remis. En effet tout ce beau monde a au final été présentés au parquet.

PUBLICITÉ

Senegal7