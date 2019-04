Piratage à la Douane : 06 transitaires arrêtés et déférés au Parquet

Les six transitaires impliqués dans le piratage du système « Gaindé » de la douane ont été arrêtés ce lundi et déférés au Parquet. Les mis en causes utilisaient les numéros des PPM (Personne physique morale), un chiffre identification qui permet de faire la déclaration en douane pour faire de faux dédouanement au détriment du Trésor public.

Le PPM permet à la Direction générale des Impôts de percevoir ses taxes, sur la base des activités réalisées par les importateurs. Ainsi, avec la complicité de leurs transitaires, des importateurs entraient dans le Système « Gaindé » pour copier les numéros de PPM et faire leur déclaration frauduleusement, rapporte dakartimes.