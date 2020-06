L’Angleterre vit au rythme des quarts de finale de FA Cup ce week-end, mais un match de Premier League avait tout de même lieu ce dimanche. Watford (16e) recevait Southampton (14e) pour le compte de la 32e journée. Une rencontre à laquelle les locaux Andre Gray, Nathaniel Chalobah et Domingos Quina ont été écartés après avoir participé à une fête d’anniversaire allant contre les règles de distanciation sociale. Les affaires des Hornets ne s’arrangeaient pas puisqu’ils concédaient l’ouverture du score à la seizième minute. À l’entrée de la surface, l’inévitable Danny Ings marquait d’un tir au sol hors de portée de Ben Foster.

Le numéro neuf des Saints récidivait en deuxième période (70e). Il portait le score à 2-0. Un doublé lui permettant de se placer à la deuxième place du classement des buteurs du championnat, à une longueur de Jamie Vardy. Mais Watford n’abdiquait pas et réduisait la marque sur un but contre son camp de Jan Bednarek (79e). Trois minutes plus tard, leurs espoirs d’arracher le match nul étaient douchés définitivement par James Ward-Prowse, qui envoyait le ballon dans la lucarne droite sur un superbe coup-franc. Score final, 3-1. Une bien mauvaise opération pour Watford en vue du maintien. Ismaïla Sarr et ses coéquipiers n’ont qu’un point d’avance sur le premier relégable Bournemouth.