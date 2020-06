La Premier League est enfin de retour ! Après plusieurs mois sans le moindre match, le championnat d’Angleterre reprenait ce mercredi soir avec un match en retard de la 28e journée opposant Aston Villa (19e, 25 points) à Sheffield United (7e, 43 unités) dans un Villa Park forcément à huis clos.

Sur une série de quatre défaites de rang en championnat, les Villans voulaient retrouver la victoire pour cette reprise, tandis que les Blades pouvaient passer sixièmes en cas de succès.

Mais pour ce match de reprise, avant le choc du soir entre Manchester City et Arsenal (à suivre sur notre live commenté), les amateurs de ballon rond n’ont pas vu un seul but (0-0). Et pourtant, Sheffield United aurait dû marquer durant cette rencontre. Avant la pause, le portier d’Aston Villa Orjan Nyland a en effet manqué sa prise de balle, et le ballon était rentré entièrement dans le but. Mais la montre de l’arbitre n’a pas vibré…

Lys Mousset qui a démarré sur le banc est entré en jeu à la 80e mn de jeu.

Avec ce match nul, les locaux restent dans la zone rouge (19es), alors que les visiteurs gagnent une place et s’installent au sixième rang.

