Une « houle dangereuse » pouvant dépasser 2,5 mètres devrait frapper une grande partie de la côte sénégalaise, entre jeudi à 15 h et vendredi à 21 h, selon un bulletin spécial de l’agence météorologique nationale parvenu à senego.

Appel à la vigilance

La houle est attendue sur la Grande Côte, qui s’étend de Saint-Louis à Dakar, sur la Petite Côte, qui va de Mbour à Joal notamment, et en Casamance. « Soyez très vigilants », conseille l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) aux usagers de la mer et aux populations vivant près de la côte.

« Les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer », avertit l’ANACIM. Les pêcheurs sont donc invités à la vigilance et au respect strict de cette mesure préventive.