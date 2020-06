Que se passe-t-il au Gfm où s’entendraient des bruits de bottes des frères Ndour. Alors qu’on annonce Ndiaga Ndour chez les gendarmes, le Gfm tempère et parle de codes perdus ou emportés par l’ancien gestionnaire…

Infos de L’AS…

Ndiaga Ndour licencié. Le frère de You est cité dans une affaire de “gestion opaque des fonds générés par la plateforme digitale”, comme indiqué par le journal L’AS, ce lundi. Qui affirme qu’il a été aperçu à la Brigade des Recherches, ce week-end. Ce qui serait la suite d’une plainte du patron du Groupe futurs médias (Gfm).

…Démenti du Gfm

Mais, rétorque le groupe Gfm qui dément, toutes ces allégations sont cousues de fil blanc. Et persiste et signe que Ndiaga Ndour, directeur de la Tfm, n’est en rien mêlé à cette affaire, qu’il n’a jamais été question non plus de “gestion opaque de fonds”.

Le fond du problème, éclaire-t-il, est que GFM cherche juste à récupérer ses codes détenus par l’ancien gestionnaire qui a quitté le groupe, il y a quelques mois.

Bonjourdakar

