L’information a été annoncé par le ministre de la santé et de l’action sociale lors du point quotidien de la situation de la Covid-19 au Sénégal.

« Vu la persistance de deux foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et Dakar-Sud, une réunion d’urgence est prévue ce mardi 31 mars 17 h avec les acteurs concernés pour définir une approche de riposte spécifique », a dit Abdoulaye Diouf SARR, lors de son face à face avec la presse ce mardi.

A noter que les district de Dakar-Ouest et Dakar-Sud sont actuellement les plus touchés par la pandémie de la Covid-19 avec respectivement 40 cas et 28 cas, selon des Statistiques rendu publique par le ministère de la santé et de l’action sociale ce lundi 30 mars 2020.