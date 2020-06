Les deux dernières pluies enregistrées à Kolda ont fait beaucoup de dégâts matériels et humains. Ainsi,,la pluie d’hier a enregistré un bilan sinistre avec des dégâts énormes en matériel et humains. Ce violent orage accompagné de rafales de vent a rayé de la carte le village de Touba Lima situé à la frontière Bissau guinéenne et Saré Konko a enregistré des pertes énormes, d’après notre source.

Les populations de ces villages ont passé une nuit cauchemardesque avec cet orage dévastateur qui a fait six blessés dont une femme enceinte, mouillé des semences, emporté de l’argent. Et pour couronner le tout,,la pluie a détruit des cases et des bâtiments, complètement,déraciné des arbres fruitiers, noyé des tonnes de ciment et des vivres. Et même la mosquée de Saré Konko n’a pas été épargnée par l’orage. Ce sont donc des populations dépourvues de tout qui se retrouvent dans l’anonymat total en ce début d’hivernage. Il faut rappeler que ces populations sont pour la plupart des cultivateurs qui ne vivent que des revenus de leurs récoltes