L’espoir que le Président de la République avait fait naitre au sein de la famille politique et biologique de l’honorable Cissé commence à se fondre comme neige au soleil. Plus de dix jours après avoir affirmé que Soumaila Cissé, le chef de file de l’Opposition, serait bientôt libéré des mains de ses ravisseurs il n y a toujours rien. Plus le temps passe, plus l’angoisse et la peur deviennent grandes. Le Président a-t-il fait cette annonce pour démobiliser ne serait-ce que les militants de l’URD pour qu’ils ne participent pas à la grande marche qui était prévue pour le 19 juin ?La détention prolongée de Soumaila Cissé n’alimente –t-elle pas les suspicions et exacerber les tensions ?

Organisé par le M5 RFP et regroupant les partis politiques de l’Opposition et les associations de la société civile, le meeting du 19 juinavait comme objectif principal la demande de démission pure et simple du Président de la République pour incapacité à gouverner le Mali. Le parti de Soumaila Cissé faisant partie de ce regroupement, connaissant la capacité de mobilisation de ce parti et sachant bien que la libération de Soumaila Cissé occupe une place de choix dans les points de revendications du Mouvement, le Président de la République, pour diviser et affaiblir le M5 RFP a jugé opportun de sortir à la veille pour annoncer deux bonnes nouvelles. La première est l’application intégrale avec effet immédiat de l’article 39 des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016, la seconde nouvelle a été l’assurance qu’il a donnée aux militants de l’URD, à la famille de Soumaila Cissé, relative à sa vie sauve, à la prise de contact avec ses ravisseurs, aux négociations et bientôt à la libération de l’honorable Soumaila Cissé. Si certains militants et cadres de l’URD ont pris cette annonce pour de l’argent comptant, d’autres n’ont vu qu’une malice pour démotiver, démobiliser et décourager les nombreux partisans de Soumaila Cissé. Sinon bientôt dix jours après l’annonce d’IBK et plus de 90 jours après son rapt l’on est toujours sans nouvelle de Soumaila Cissé.

En définitive, la libération de Soumaila Cissé serait gage de paix, de stabilité et motiverait les cadres de l’URD à participer pleinement à la recherche de solutions de sortie de crise

