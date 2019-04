Podor : accident insolite au niveau du bac

Depuis l’annonce il y ‘ a plus d’un an du début des travaux de construction des ponts Dodel 1 et Dodel 2 sur le Doué et Gayo, les choses sont encore à l’état. Une situation qui plonge les populations de cette localité dans une psychose totale à chaque traversée.

Ce dimanche à l’heure de pointe avec le bouillonnant marché hebdomadaire de Dodel (Podor), c’est un « 404 mbaar » sans frein qui a dérouté du bac pour les eaux avec toute la marchandise qu’il contenait, a appris ThieyDakar.

Forte heureusement ce n’était pas en eau profonde, aucune perte en vie humaine n’a été notée et le véhicule a été exfiltrée.

Ce qui pose la lancinante et récurrente question des lenteurs des chantiers du nord.