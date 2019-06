Poème sur le Prophète PSL: CERTIFIÉ PAR LUI

Bismilahi Rahmani Rahimi

Qui d’autre que Lui pour valoriser et ravitailler de lumière toute bonne parole dédiée à Sa plus belle image.

Nul pour inspirer mieux que Lui toute plume serviteur de Son prodigieux messager.

Seules mélodies et phrases divines osent parcourir les tablettes pour chanter le plus majestueux des bons.

Seuls les anges pour transporter à travers l’humanité ses paroles divines venues du paradis.

Nul n’a accès à cette lumière et aucune pensée pour déchirer cette merveille du Seigneur.

Ainsi tout poète de Ta personne se ravitaille de mots envers Ton Créateur centriste de Ta divinité.

Tout récit et tout poème pour Toi se glorifie de la lumière du Créateur ,seul capable de les valider et de les remplir de vie.

Seule la magistrature du maître Allah est digne de grade pour juger de la valeur d’un chant destiné à Ta lumière.

Certifiés et décorés mes écrits ne cessent de se réjouir de l’éternel soutien de leur initiateur, le Dieu de l’élégance.

Lorsque le Seigneur me garantit de leur promotion et de leur propagande, mon âme se rassura de l’extension universelle de mes dires pour le maître de toute planète.

Qu’il ne cesse de les diligenter et de les cheminer vers toute âme et que ces derniers demeurent parmi Ses bonheurs premiers.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

