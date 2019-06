Poème sur le Prophète PSL écrit par Cheikh Mohamed Abdallah Thiam Sopé Nabi le jour de son anniversaire: JOYEUX ANNIVERSAIRE SOPEY NABY

Bismilahi Rahmani Rahimi

À 48 ans toute sa vie pouvait être mesurée à une seule ligne : Mo beugue Rassoulilahi PSL.

Durant toutes ces années, son âme n’a eu d’exercice que de méditer à savoir comment servir pleinement Son maître à jamais.

Ses discours, de même que ses discussions n’avaient de sujet que le Seigneur de Son existence.

Ses bonheurs et ses réjouissances se ressentaient seulement lorsque l’honneur de Son guide est chanté.

Cherchant désespérément à gagner le contentement de Son préféré, l’idée lui est venue de créer FKR ayant pour but de réunir les fidèles autour d’un slogan : Ma sope Rassoulilahi PSL.

En ce jour de la célébration de sa 48ième pluie sur terre, le grand père de Mohamed Abdallah junior ne s’épuise guère de remercier Son bienfaiteur et surtout de rendre grâce à Allah pour toutes ses faveurs et protections accompagnées de soutoura Ak Diam.

Ses 633 poèmes dédiés à excellent de l’humanité demeurent ses satisfactions premières et ses merveilles privilégiées.

Il ne cesse de rendre grâce au Créateur Lui qui l’a mené vers Lui, l’éclatante lumière absolue.

Qu’Allah ne cesse d’accroître nos respirations et d’émerveiller nos existence à l’infini.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com