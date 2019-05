Poème sur le Prophète PSL: ENTRE VOUS

Bismilahi Rahmani Rahimi

Se cache le plus grand des secrets jamais dévoilé, ni imaginé qui sera pour toujours infranchissable à toute tentative.

Seuls détendeurs de vos codes d’accès divins, nulle âme pour les déchiffrer.

Franchement dites moi qui dirige réellement votre relation.

Qui de vous pour m’informer de vos accords et surtout votre complicité et je ne parlerai même pas de votre association sans limite ni définition valable.

Mes questionnements ne cessent de se lancer dans votre intimité, qui se refuse à informer toute demande et interrogation.

Mes réflexions demeurent toujours assoiffées de curiosité et mes pensées restent pauvres d’inspiration pour comprendre votre dépendance mutuelle et réciproque.

Tout ce dont je peux dire témoigner sans risque de fauter, c’est que vous êtes plus qu’inséparables.

Nul être n’a le privilège de bénéficier des prières du Seigneur Allah, sauf Ta personne qu’il ne cesse d’exalter et de louer.

Ta lumière a fini par se fondre dans Sa lumière éternelle et vos deux illustres Noms se sont raccordés à jamais, seul le mot unique pour vous définir et seul l’adjectif inséparable pour vous nommer

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com