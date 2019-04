Poème sur le Prophète PSL: FKR À TES ORDRES

Bismilahi Rahmani Rahimi

Accompagné de ses membres et adhérents, nous nous agenouillons devant Ta personne pour Te rendre allégeance et Te promettre de T’aimer à vie. Aucune ambition, aucune envie, aucune préoccupation, aucune volonté, aucune action et aucune activité ne nous engage sauf celui d’être à Tes services et plaisances. Créée en 2012 dans le but d’œuvrer que pour Toi, elle se veut d’être éternellement à Tes ordres. Que cette envie qui accapare toutes nos démarches soit satisfaite par le Seigneur de toute prière Nabi Moustapha PSL. Thiam Mohamed Abdallah que ton nom soit à jamais rattaché au slogan de Sopè Nabi et que ton gamou, qui est l’essentiel de ta vie soit des plus célébrés et des plus récompensés. Que le livre le Sauveur composé de 750 poèmes soit l’avocat de défense de tout confiant et amoureux de Toi, le Prophète de la clémence divine.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

