Poème sur le Prophète PSL: KENE DOU MÔME

Bismilahi Rahmani Rahimi

Pour toujours et à l’infini cette plus que vérité ne sera à jamais contestée. Des langues aux peuples ne cessent d’avoir cette indiscutable certitude. Des continents aux villes cette conviction ne peut-être remise en question. Des érudits aux simples croyants, cette assurance est partagée. Des bibliothèques aux tablettes ce slogan ne cesse d’enseigner. Des mosquées aux autres maisons religieuses cette phrase est respectée. Des cieux aux océans tout espace témoigne de Ta différence qui est des plus supérieure. Des Prophètes aux Walious, seules Tes dominances sont acceptées et seul Ton pouvoir est reconnu. Seydina Mohamed PSL dè Amoul Morom tè boromame moko faral. Que peut-on y faire? De Sa volonté, le Créateur T’a légué nos âmes et T’a nommé propriétaire de nos vies et seul bénéficiaire de nos actes. Ya mome lep bilahi Tu es maître de nos existences et de toute merveille, sans parler du paradis dont Tu es la clé. En ces temps modernes Mohamed Abdallah THIAM Sopè Nabi a été envoyé en fidèle serviteur pour inonder toute âme d’amour pour Toi à travers ses poèmes bénis par Ta lumière. Sa mission se résume qu’à Te louer et chanter à jamais Ton illustre Nom et de toujours témoigner à Tout cœur, de Ta suprématie incomparable et non atteignable. Par le biais de la fondation keur Rassoul les fidèles se joignent à lui pour réaffirmer et consolider leur amour commun envers leur raison d’être Seydoul Bachar PSL

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

