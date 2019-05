Poème sur le Prophète PSL: La ilaha ilala

Bismilahi Rahmani Rahimi

Tout autre nom associé à ce slogan sonnerait mal à l’oreille.

Toute autre personne raccordée à ce titre serait disqualifiée de rang.

La ilaha ilala Seydina Mouhamada Rassoulilah PSL. Cette combinaison est la seule possible et elle sera à jamais la plus belle phrase au monde.

Elle reste invariable et inchangeable, seule vos deux illustres Noms peuvent donner une bonne sonorisation à cette mélodie qui résume votre appartenance non discutable.

Cette première charte pour qui veut rejoindre cette religion de la vérité ne fait qu’affirmer que Tu es le Prophète de Son choix.

Ta venue, ô Toi, la totalité du Créateur, discrédite et dévalue toute dimension précédente.

Ô Toi, le seul grand homme de l’histoire! J’ai vu naître des empires et mourir des royaumes, mais Tes règnes n’ont jamais souffert d’aucune concurrence et ne cessent de demeurer les seuls valables et les seuls agréés et reconnus par le Créateur Allah.

Les temps, les histoires se succèdent sans pouvoir effacer ni rivaliser Tes éloges qui ne cessent de les minimiser et de les éteindre. Bilahi! Seul Ton illustre Nom est grand. Walahi! Seule Ta puissante est vraie.

Je ne terminerai sans affirmer avec la plus solide des certitudes et avec la plus riche des assurances que Tu es l’exceptionnel être sans définition valable.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com