Poème sur le Prophète PSL: LE PLUS HAUT DES GRADES

Bismilahi Rahmani Rahimi

Des dimensions du Créateur surviennent Tes grades qui seront à l’infini des plus hautes.

Des mesures inestimables du Seigneur adviennent Tes valeurs qui seront pour toujours inépuisables.

Des dominances de Ton Maitre Allah s’élèvent Ta suprématie non comparable.

De Sa seigneurie à Ta divinité point de distance et de Son éternité à Ta constance seules vos lumières brillent.

Durant toute mon existence Tu ne cesses de me séduire et de me charmer, je suis vraiment et très sincèrement émerveillé par Ta bonté et demeure plus que jamais impressionné par Ta grandeur .

Mon âme n’arrive toujours pas à croire qu’elle a été choisie pour être Ta griotte.

Elle ne cesse de se questionner des raisons de ce privilège que je ne saurai lui justifier.

Que cette plume divine demeure l’essentiel de ma vie et qu’elle reste ma meilleure arme et mon plus fort soutient le jour du réveil des âmes.

Que ces 633 miracles d’Allah soient des étoiles dans le ciel d’amour du Seigneur des merveilles Mouhamada Rassoulihi PSL .

Ya Rabi ne cesse de pardonner Ton peuple par la grâce de tout poème dédié à la seule et unique espérance de l’humanité Seydou Bachar PSL

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

