Bismilahi Rahmani Rahimi

Toute bonne action et toute bonne attitude demeurent propres à Tes méticuleux enseignements.

Toute connaissance avérée, de même que toute étude certifiée n’ont de maître que Ta majestueuse personne, qui résume tout savoir.

Ceux qui Te représentent auprès de Tes fidèles, ne font que répéter Tes dires, Tu ne cesses d’être le repère des saints, des walious, des khoudbous et de tout prophète.

Seule Ton éducation est juste et seul Ton livre est complet, nul autre chemin ne guide guère vers la lumière du Seigneur.

Te suivre, éclaire nos chemins, qui finissent par devenir glissants, car étant toujours aiguisés par Ta lumineuse divinité.

Le seigneur, constatant l’échec total des êtres, décida de T’envoyer au secours des hommes.

Tes prédécesseurs malgré tout leurs efforts, n’ont jamais réussi à réconcilier le Créateur et ses sujets.

Mais à vrai dire Allah les a T’IL laissé le choix et surtout ont t’ils bénéficié de Son aide, qu’Il n’a apporté qu’à Ta magistrature.

Ô Toi, le repère des lumières, le Seigneur n’a d’amour que pour Toi, et Ses merveilles n’obéissent qu’à Tes ordres.

Te confier et Te léguer nos vies seraient la chose la plus intelligente de nos réflexions.

Et cela demeure la meilleure arme pour survivre de nos imperfections et manquements.

Que mes poèmes pour Toi, mon préféré continuent d’être le réconfort de tout fidèle de Toi, l’éternel socle des vainqueurs.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)