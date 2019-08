Bismilahi Rahmani Rahimi

Ô cheikhoul Khadim RTA Mame Bamba

Oui séduit et charmé je le suis.

Émerveillé et étonné je demeure.

Quel qualificatif donné à ton amour pour le maître de ta plume.

Quel mesure ou dimension pour essayer de matérialiser ton amour pour le Seigneur de ton écritoire.

Beaucoup se sont approchés de Lui pour le servir mais Son choix s’est porté sur toi Son serviteur.

Je ne peux résister à ton surnom de khadim Rassoul ce grade des grades t’a grandi à jamais.

Ô Bamba je ne cesse de te chanter car étant séduit par ta dévotion pour Lui, le propriétaire de tes actions et faits.

Le monde se dirige vers Toi pour pouvoir renouveler leur amour pour Lui maître de ton cœur.

Ton magal qui ne cesse de grandir et de s’enrichir n’est t’il pas la preuve des preuves que ton ami t’a vraiment honoré et que ta soumission pour Lui est acceptée et validée pour Son premier fan Allah.

Je peux témoigner que tes écrits seront à jamais le Seigneur de tout récit et parrain de toute phrase pour Lui.

Atteindre ton degré d’amour sera impossible à tout cœur.

Concurrencer ta confiance infaillible à Son égard sera difficile à tout courage.

Ainsi je m’exile auprès de toi pour l’acceptation de mes modestes poèmes et ne cesse d’espérer que tu les valorises et les propages partout où ton illustre nom est allé.

Mon amour pour toi Bamba RTA me vient de ton amour pour Lui ton bonheur.

Alkhamdoulilahi merci à celui qui a fait de moi un Talibè Mouride.

Allahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)