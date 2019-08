Poème sur le Prophète PSL: MES POÈMES

Bismilahi Rahimi Rahimi

Cette mission des plus nobles que le Seigneur m’a affectée restera à jamais l’échappatoire de ma vie et la garantie de toute mon existence.

Mes dons de poète n’ont de valeur que si leur sujet ne se limite qu’à Te louer et ils demeureront récompensés que si leurs intentions ne se concentrent qu’à Te servir.

Au moment où ma plume marche vers Ton éclat, le ciel se verse de toutes ses larmes pour témoigner combien Ta grandeur est manifeste.

Ainsi, au rythme des eaux de tout été, mes salatous ala Nabi ne navigueront que vers Ta lumière universelle.

Que chaque goute ne cesse de témoigner de mon amour incalculable et non mesurable envers Ta majestueuse personne, qui sera à jamais des plus glorieuses.

Bilahi! Je ne vois que Toi et mes cils ne s’écartent que pour Ta lumière.

Toute personne qui se veut importante n’aura de valeur qu’en Ta présence et tout grade qui se pense existé n’aura de poids qu’en Tes mesures.

La grandeur et l’immensité de Ta valeureuse divinité seront comme toujours sans repère.

Aucune dimension pour estimer encore moins pour nombrer Ta multidimensionnelle Seigneurie, qui demeurera à jamais incontestablement première dans toute évaluation, pour ne pas dire dans toute concurrence.

Te chanter et Te chanter encore sera l’éternel plaisir de mon être.

Jamais, je ne me lasserai de quémander à l’inspirateur de ma plume, Allah de ne cesser d’écrire de ma main et de toujours embellir mon âme des phrases les plus merveilleuses et les plus belles pour mieux Te louer à l’infini.

Bilahi! Rien n’a de sens, ni d’importance sauf si ce n’est pour Te glorifier Toi l’excellent de l’excellence sans comparaison.

N’est-il pas un péché de côtoyer l’hésitation et la peur lorsque les espoirs sont en Toi?

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Cheikh Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL